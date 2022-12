Sinisa Mihajlovic, ex calciatore ed ex allenatore del Bologna, è morto prematuramente all’età di 53 anni in ospedale a Roma: dal 2019 combatteva contro a leucemia e aveva fatto della sua battaglia un esempio per tutti coloro che, come lui, si trovavano ad affrontare la malattia. La notizia della sua scomparsa è arrivata poco dopo le 15 di venerdì 16 dicembre. Tempestivi i messaggi di cordoglio e i commenti da parte di tifosi, ex colleghi e personaggi famosi arrivati sui social. Nel giro di pochi minuti la notizia è andata in tendenza su Twitter e con l’hashtag #SinisaMihajlovic in molti hanno condiviso un ricordo o un messaggio d’affetto. “Una news molto triste, ciao Sinisa”, così Vasco Rossi nelle sue storie di Instagram pubblicando una foto dello sportivo. “Spesso la parola ‘guerriero’ viene usata a sproposito. Lui lo era veramente: grande giocatore, grande allenatore, grande uomo. La sua fierezza e i suoi principi resteranno per sempre”, ha scritto invece Enrico Ruggeri. Cordoglio anche da parte del mondo politico. Giuseppe Conte twitta: “Sinisa #Mihajlovic ci ha lasciato, non senza aver combattuto anche questa dura partita. Un ottimo atleta e un grande uomo di sport, mancherà ad ogni amante del calcio. Sentite condoglianze alla sua famiglia”; mentre Matteo Salvini pubblica una foto di loro due con scritto: “Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio #Sinisa, campione dentro e fuori dal campo. Ci mancherai, tanto”. L’ex ministra Beatrice Lorezin condivide questo pensiero: “Se n’è andato un guerriero, un simbolo della lotta al cancro. In molti siamo stati al tuo fianco, ma sei tu che hai dato coraggio e forza a tanti malati col tuo esempio. Come hai detto: “Chi non ce la fa non è un perdente”, perché a volte il male è troppo forte. Addio”.

Anche Barbara D’Urso twitta: “Ho appena letto… Che enorme dispiacere… La tua forza rimarrà per sempre un esempio… Ciao campione”. Non finisce qui il fiume di post dedicati all’ex calciatore ed allenatore. Su Instagram Cristiana Capotondi condivide una foto di Sinisa scrivendo parole commoventi: “Caro Sinisa, nella tua scomparsa c’è qualcosa che non si può spiegare. Non dipende dal fatto che sei stato un bravissimo giocatore, che ci hai incantato con le tue punizioni, che sei diventato un allenatore capace di entrare nel cuore dei tuoi giocatori oltre che dei tuoi tifosi. La tua scomparsa ci tocca per la qualità della tua anima che era impossibile non amare anche per chi, come me, non ti ha mai conosciuto”.