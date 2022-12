“Crazylongjumper”: questo è il nome di Marcell Jacobs su Instagram. Il campione olimpico dei 100 metri, infatti, aveva iniziato la sua carriera nell’atletica da saltatore in lungo. Poi, vari infortuni lo avevano convinto a dirottare la sua preparazione sulla velocità. Mai scelta fu più azzeccata, visti i risultati. Ma il vecchio amore di Jacobs per il salto in lungo non è mai sopito. E ora è arrivato l’annuncio: “Finalmente il mio username tornerà ad avere senso”, scrive Jacobs postando il video proprio di un suo salto sulla sabbia. Una notizia improvvisa e incredibile, come dimostra anche la reazione di Gianmarco Tamberi, che commenta: “Scusa?!?!?”.