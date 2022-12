Cristina D’Avena ha annunciato la sua partecipazione alla festa di Fratelli d’Italia, a Roma, e sui social è montata la polemica. L’elenco degli ospiti è lungo e tra comizi e dibattiti politici ci sarà anche uno spazio dedicato alla musica e in particolare a quelle sigle dei cartoni che hanno fatto sognare intere generazioni: a cantarle sarà proprio lei, Cristina D’Avena. La sorella Clarissa, che è anche sua manager, al Foglio ha detto: “Cristina ha una forte simpatia per Giorgia“. E la simpatia di D’Avena per Meloni è nota: “Ho visto, anni fa, un video in cui Meloni cantava Memole. Inoltre ho saputo che mi segue: una volta eravamo a una trasmissione e lei si entusiasmò quando le dissero che nel blocco seguente sarei arrivata io. Con lei canterei volentieri, magari Mila e Shiro o Memole, appunto“, le parole della cantante sulla premier. I commenti su Twitter sono tanti e la maggior parte non positivi: “Se canti alla festa di un partito che vuole demolire i diritti della comunità LGBT+ poi non presentarti alle nostre serate o ad altre feste arcobaleno”, “Cristina D’Avena ha fatto anche sigle buone”, “Cristina D’Avena canta alla festa di Fratelli d’Italia. Ecco perché alla fine Lady Oscar moriva”, “Cristina D’Avena che canta alla festa di Fratelli d’Italia non ce lo meritiamo”, alcuni tweet.