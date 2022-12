Un faccia a faccia molto più che simbolico e che rivela le spinte al lavoro per ricostruire (almeno in parte) la distrutta alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle. Il leader M5s, nel corso del suo tour in Puglia, ha infatti deciso di incontrare il presidente della Regione Michele Emiliano. “Ci siamo impegnati a fare un percorso nel segno della transizione ecologica”, ha detto l’ex premier parlando con i giornalisti, “nel segno dell’attenzione alle fasce più fragili della popolazione, cercando di rilanciare in Puglia la prospettiva di una maggiore occupazione e di una migliore qualità del lavoro. Da questo punto di vista ci siamo, continuiamo a dare una mano alla comunità pugliese. Fa quindi piacere che il nostro lavoro venga apprezzato. Forse non viene apprezzato da tutto il Pd“. Quindi ha aggiunto: “Se questo governo dovesse continuare nella scellerata intenzione di smantellare il reddito di cittadinanza avvieremo in Puglia un progetto pilota per introdurre una misura di protezione sociale che possa supplire all’azione abrogatrice del governo nazionale. Il Movimento è disponibile a continuare a lavorare per la comunità pugliese”.

Emiliano, dal canto suo, ha ringraziato il M5s “per il sostegno leale e costruttivo” offerto alla amministrazione da lui presieduta, “nonostante le vicende nazionali che non hanno scalfito l’impegno comune preso con i cittadini pugliesi”. E parlando proprio delle dinamiche nazionali ha aggiunto: “Ho molto apprezzato la presa di posizione del M5s dopo i tentativi del duo Calenda/Renzi di compromettere l’alleanza pugliese in nome di una visione politica irresponsabile e asfittica”, ha detto ancora Emiliano, ribadendo che “al fine di dare senso e durata alla alleanza con M5s, ha preso un impegno a non coinvolgere né adesso né in futuro Azione/Italia Viva nella maggioranza di governo pugliese. La nostra intesa è forte e duratura perché fondata su programmi, valori e stile politico condiviso, e non su interessi puramente elettorali o di potere. A Giuseppe Conte – ha ricordato – mi lega la comune esperienza di lotta alla pandemia che in interminabili e durissimi mesi di strenuo impegno, ci ha visto lottare fianco a fianco quando era Presidente del Consiglio”. E ancora: “Ringrazio Giuseppe Conte anche per avere preso con i lavoratori di Baritech l’impegno ad aiutarli ad ottenere dal governo una proroga della Cassa Integrazione che ci aiuterebbe a risolvere la crisi aziendale. Essere andato come ho fatto io a trovare gli operai in lotta davanti ai cancelli della fabbrica per evitarne la cessione, è stato un gesto che non dimenticherò” ha concluso Emiliano che ha ribadito la naturale convergenza politica che esiste nella maggioranza di governo pugliese, auspicando che “tale intesa si possa al più presto ritrovare con la nuova dirigenza del Pd che verrà definita nel congresso in corso”.