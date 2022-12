Un film che per la quantità e la qualità delle immagini violente è classificato come vietato ai minori di 18 anni. Ma quando gli studenti di terza media hanno proposto a una supplente di vedere Terrifier del regista Damien Leone. Il film ha come protagonista – neanche a dirlo – il solito clown terrificante. Anche in questo caso come in altri film di genere il protagonista è un serial killer sadico. Davanti a scene davvero splatter e violente alcuni studenti si sono sentiti male e quindi, come raccontano La provincia di Cremona e il Corriere della Sera, la proiezione è stata interrotta. Difficile infatti non trasalire di fronte all’apparizione del protagonista pagliaccio vestito di bianco e nero, gesti inquietanti da mimo, denti sanguinanti e sguardo luciferino. Alcuni genitori degli studenti hanno poi inviato una lettera di rimostranze al preside. Il responsabile della scuola che non ha commentato l’accaduto ha chiesto un confronto tra docente, ragazzi e genitori. Di questo film così violento è stato anche fatto un 2. Anche in questo caso all’uscita erano stati segnalati soprattutto dagli utenti Twitter svenimenti, urla, addirittura ambulanze chiamate con urgenza. Ma in questo caso c’era stata la precisa scelta di andare al cinema.