Urla e insulti davanti al portone di casa: è stata una scenata di gelosia da manuale quella che il rapper L-Gante avrebbe fatto a Wanda Nara dopo aver saputo del suo riavvicinamento con il marito Mauro Icardi alle Maldive. In questo caso il condizionale è d’obbligo dal momento che non abbiamo modo di verificare i fatti accaduti in Argentina, dall’altra parte del mondo: l’unica fonte a riguardo è il racconto fatto dall’opinionista argentino Guido Zaffora in diretta su ‘America Tv‘. Ebbene, stando a quanto ricostruito, dopo la luna di miele alle Maldive con Icardi, Wanda Nara è tornata per qualche giorno in Argentina e lì ad attenderla c’era il rapper L-Gante, con cui ha avuto un flirt nei mesi scorsi, quelli della crisi con il calciatore. “Le cose tra i due non sono andate come L-Gante, evidentemente, si aspettava andassero“, ha raccontato Zaffora in diretta televisiva.

Quindi ha svelato i dettagli dell’accaduto: “È successo tutto verso le 19.30 – ha spiegato Guido Zaffora – e c’era molta gente nel palazzo per via di una festa data dai vicini di Wanda d’accordo con lei che, però, aveva vietato l’ingresso a L-Gante”. Il rapper, ignaro di esser finito sulla “black list”, si è presentato all’ingresso del palazzo e una volta appreso di non essere tra gli invitati avrebbe dato in escandescenze: “Un attacco di nervi, di pazzia – ha proseguito l’opinionista di ‘Es Por ahí’ -. L-Gante ha iniziato a dare calci al portone montando uno scandalo. Ci sono stati insulti, grida e mi hanno raccontato anche che Wanda, provando ad abbandonare l’edificio, si è schiantata con l’auto“. Una scena da film in piena regola. Resta però il dubbio: non è che la fantasia ha superato la realtà?