In un video pubblicato sui social, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte annuncia ufficialmente l’avvio di una sorta di tour per incontrare i percettori d reddito di cittadinanza in tutta Italia. “Una serie di incontri nelle città da Nord a Sud per conoscere le loro storie: tutti devono conoscere questa realtà” . Si parte domani, da Napoli, una delle città con le percentuali più alte di beneficiari della misura. “Con questa manovra di bilancio il Governo Meloni vuole togliere tutto a oltre 600mila cittadini: fanno cassa su chi non arriva a fine mese. Non sono numeri su una calcolatrice, sono persone e famiglie. A chiunque può capitare di trovarsi in difficoltà, lo Stato non può voltare le spalle”.”