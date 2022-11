Un video di Giorgia Meloni del 2020, che chiede un accredito immediato di 1000 euro per le famiglie al governo (il Conte 2), poi Giuseppe Conte che appare di fronte alla telecamera con in mano alcuni fogli, che mostra e fa scivolare via, con scritti, per punti, gli aiuti minimi (o totalmente assenti) stabiliti dal governo guidato dalla leader di FdI rivolti a imprese, famiglie e lavoratori. È il filmato – in stile influencer – che Conte ha pubblicato ieri sui propri canali social.