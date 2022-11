Scontro acceso a “Otto e mezzo” (La7) tra l’ex deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, e il giornalista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini, sui correttivi al reddito di cittadinanza previsti nella manovra del governo Meloni.

Severgnini critica duramente la misura voluta dal M5s, dissentendo dalle parole di Bersani: “Non è giusto metterla così, perché nessuno vuole punire i poveri. Ma quante volte l’abbiamo detto? Il reddito di cittadinanza non funziona e non è il modo giusto per aiutare i poveri. Avevamo tanti altri sistemi prima, li abbiamo cambiati e complicati. La mia proposta è coinvolgere i Comuni per aiutare le persone che hanno bisogno. E invece abbiamo creato un nuovo carrozzone”.

“Abbi pazienza, ma tu non sai cosa sia il reddito di cittadinanza“, insorge Bersani.

“Io lo so benissimo”, ribatte Severgnini.

“No, non lo sai – ribadisce Bersani – perché altrimenti non diresti queste cose qui. Il reddito di cittadinanza non ha funzionato? Io mi astenni dal votarlo perché la pretesa di farne uno strumento di avviamento al lavoro non era fondata. Ma, ragazzi, ha tirato fuori dalla povertà assoluta un milione di persone. Il 75% di coloro che lo prendono non è in condizioni di lavorare”.

Bersani poi menziona l’Eca, l’Ente Comunale di Assistenza, che era una evoluzione delle Congregazioni di Carità del regime fascista e che fu smantellato nel 1978: “Adesso sai cosa pensano di fare coi Comuni? Ti ricordi l’Eca? Andava a vedere il poveraccio e gli dava una mano per avere il pane. Ma quale paese europeo ha delle misure di questo genere? Qui stiamo tornando indietro con la testa. Ma quali paesi stiamo a guardare? L’Italia degli anni ’60? Guardiamo la Germania”.

Severgnini controbatte: “Non può dirmi che non conosco il tema perché non sono d’accordo con lei, caro Bersani, che mi è pure simpatico”.

“Se dici che il reddito di cittadinanza non ha funzionato, dici una cosa che non sta in piedi”, ribadisce Bersani.

“Le persone povere vanno aiutate ma non così”, replica il giornalista.

“Leggiti l’Inps – risponde l’ex segretario dem – leggiti l’Istat, leggiti il rapporto della commissione Saraceno e poi vedrai se farai le stesse conclusioni”.

“Mi sembra di sentire Giuseppe Conte“, commenta Severgnini.

“Ecco, quella è la solita risposta – ribatte Bersani – No, stai sentendo Pier Luigi Bersani, uno di una sinistra di governo. Va bene? E attenzione, io sto parlando dell’esigenza di avere un paese civile che non disprezzi i poveri“.