“Meloni ha dichiarato che la sua è una manovra coraggiosa e che va nel segno crescita e della giustizia sociale: noi la stiamo esaminando e possiamo dire che è una manovra vigliacca nel segno di una decrescita e dell’ingiustizia sociale. Lo dimostreremo nei prossimi giorni e dimostreremo che è una presa in giro per gli italiani”. A dirlo è stato il leader del M5s, Giuseppe Conte, lasciando l’ EduTech Challenges. “In più – ha aggiunto – porterà in recessione il Paese”.