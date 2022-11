L’Italia vola in semifinale di Coppa Davis battendo 2-1 gli Usa. Il punto decisivo è arrivato grazie alla vittoria del doppio Bolelli-Fognini su Paul-Sock in due set (6-4, 6-4). Un’impresa, quella azzurra, viste le assenze di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, entrambi costretti a dare forfait alle Finals di Malaga a causa degli infortuni.

La vittoria contro gli Stati Uniti guidati dal numero 9 al mondo Taylor Fritz, fresco di semifinale alle Atp Finals di Torino, fotografa quindi il momento d’oro del tennis italiano che, senza i suoi due migliori interpreti, riesce comunque a imporsi e vincere. E ritrova così una semifinale di Davis che mancava dal 2014, quando l’Italia venne sconfitta dalla Svizzera di Roger Federer e Stan Wawrinka.

Il volto della profonda qualità del movimento è quello di Lorenzo Sonego, che dopo una brutta stagione e ormai in vacanza alle Maldive, viene richiamato dal capitano Filippo Volandri e atterrato in Andalucia batte Frances Tiafoe in due set aprendo la strada al passaggio in semifinale. Il torinese si è imposto per 6-3 7-6 in 2 ore e 1 minuto di gioco nel match di apertura. Sonego ha poggiato buona parte del suo successo al servizio, mettendo a segno 17 ace nel corso dei due set e mettendo in campo un tennis eroico nei momenti in cui il numero 19 al mondo ha alzato il suo livello di gioco.

Lorenzo Musetti è stato invece sconfitto da Taylor Fritz, numero 9 del ranking, in due set (7-6, 6-3). Sono state diverse le occasioni sprecate dal toscano che si era ritrovato avanti 5-3 nel tie-break del primo set e anche nel secondo, prima del crollo, era subito scattato 1-0 e nel secondo game ha avuto ben tre palle break per portarsi sul doppio vantaggio. A quel punto la sfida nel doppio, formato da Fabio Fognini e Simone Bolelli, è diventata decisiva. E la coppia azzurra non ha tradito le attese dominando l’inedito duo Paul-Sock tenendo perennemente il match in pugno.

Adesso l’Italia affronterà sabato la vincente di Germania–Canada per provare ad agguantare la finale. Nell’altra parte del tabellone i quarti si sono giocati mercoledì e hanno visto la Croazia battere la Spagna priva di Nadal e Alcaraz – con Coric e Cilic che hanno avuto la meglio su Carreno Busta e Bautista Agut – e l’Australia sconfiggere i Paesi Bassi grazie a Thompson e de Minaur, vincenti su Griekspoor e van de Zandschulp.