Consueto appuntamento con la politica e l’attualità sul Nove, con il talk “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi. Gli ospiti di venerdì 25 novembre alle 22:45, come sempre dopo il live di Fratelli di Crozza, sono il fondatore di Articolo Uno Pier Luigi Bersani e lo storico conduttore di Porta a Porta (Rai1) Bruno Vespa, in libreria con “La grande tempesta” (Mondadori).

In studio si discuterà della manovra finanziaria presentata dal governo Meloni che, se da un lato soddisfa la maggioranza, dall’altro, fa infuriare l’opposizione che accusa l’esecutivo di penalizzare i meno abbienti a favore dei più ricchi. Saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi, per commentare a caldo i temi del giorno.

