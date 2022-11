Il consigliere regionale lombardo della Lega, Gianmarco Senna, passa ufficialmente ad Azione-Italia Viva. La notizia circolava già negli ultimi giorni, ma adesso, tramite una nota, arriva anche l’indizio che porta alla conferma ufficiale: Senna parteciperà giovedì a una conferenza stampa al Pirellone dove saranno presentate le prossime iniziative dell’alleanza renzian-calendiana in Lombardia. Con lui ci sarà proprio Carlo Calenda, oltre al presidente di Italia Viva Ettore Rosato, al segretario lombardo di Azione Niccolò Carretta e alla consigliera Elisabetta Strada. Con il suo passaggio ad Azione-Iv, tra l’altro, potrà formarsi il nuovo gruppo in Consiglio regionale.

Per la Lega si tratta di una perdita di peso, in particolar modo per il segretario Matteo Salvini. Senna fu infatti il candidato del Carroccio capace di raccogliere il maggior numero di voti a Milano alle elezioni del 2018 e il suo nome circolò anche tra i papabili aspiranti sindaco del capoluogo lombardo alle ultime comunali. Classe 1970, imprenditore nel campo della ristorazione, Senna ha rapporti con Salvini molto datati nel tempo, non solo politici. I due sono amici e negli scorsi anni il leader della Lega era presenza fissa in hamburgerie e locali riconducibili all’attuale consigliere regionale e presidente della Commissione Attività Produttive.

Il suo addio al Carroccio, quindi, appare un segno dei tempi della leadership di Salvini, già in difficoltà dopo il voto del 25 settembre con la Lega fagocitata da Fratelli d’Italia. E proprio le Regionali in Lombardia saranno il nuovo test per il vice-premier. Il sondaggio Izi per Il Fatto Quotidiano fotografa una situazione assai complicata per i leghisti in una nelle loro regioni simbolo: tra lo strappo di Letizia Moratti e l’ascesa di Giorgia Meloni, Salvini rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. E anche con qualche amico in meno in lista.