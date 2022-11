Il premier britannico Rishi Sunak ha escluso che il Regno Unito intenda perseguire un’intesa commerciale post Brexit con l’Unione europea sul modello di quella della Svizzera, con quindi accordi settoriali per ottenere un allineamento parziale ma ampio al mercato unico dell’Ue e alle sue regole. La sua dichiarazione, fatta rispondendo alle domande dei giornalisti dopo l’intervento alla conferenza annuale della Cbi, la confindustria britannica, arriva dopo l’apertura di ieri del Sunday Times in cui si parlava di un possibile dietrofront dell’esecutivo Tory rispetto al divorzio da Bruxelles cercando un nuovo accordo più stretto tra il Regno e l’Ue. Possibilità che aveva subito scatenato i malumori dei brexiteer. Sunak è stato comunque chiarissimo in merito. “Voglio essere inequivocabile: sotto la mia guida, il Regno Unito non perseguirà alcuna relazione con l’Europa basata sull’allineamento con le leggi dell’Ue”. E ha aggiunto: “Ho votato per la Brexit, credo nella Brexit e so che la Brexit può offrire e sta già offrendo enormi benefici e opportunità per il Paese”