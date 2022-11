L’attrice iraniana Hengameh Ghazian è stata arrestata. Lo ha annunciato la magistratura di Teheran. L’attrice, poco prima di essere convocata in Procura, aveva postato su Instagram un breve video a sostegno delle proteste nate in Iran dopo la morte della giovane Mahsa Amini, arrestata per aver indossato in modo non corretto il velo. Nella clip, ancora disponibile sui social, l’attrice si mostra a capo scoperto con un sottofondo musicale riguardante la libertà delle donne.

“Forse questo sarà il mio ultimo post. Da questo momento in poi, qualunque cosa mi accada, sappiate che come sempre sto con gli iraniani fino all’ultimo respiro”, ha scritto Ghaziani nella didascalia del post.

Insieme a lei anche l’attrice Katayoun Riahi è stata arrestata con l’accusa di post “provocatori” sui social e di attività ugualmente provocatorie su altri media nell’ambito della stessa indagine che ha portato in carcere la collega. L’attrice 60enne, apparsa in una serie di film pluripremiati, nota anche per il suo lavoro di beneficenza, aveva rilasciato a settembre un’intervista alla Iran International TV con sede a Londra, un canale televisivo osteggiato dal regime, senza indossare l’hijab. Riahi si era schierata a favore del movimento di protesta che ha travolto l’Iran dalla morte di Mahsa Amini e contro l’uso obbligatorio del velo islamico.