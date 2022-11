Un motociclista di 44 anni è finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto domenica, a Milano, in zona Porta Venezia, poco dopo le 19. La corsa dell’auto si è conclusa contro il dehor di una pizzeria, che ha riportato danni alla struttura esterna.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica. Il 44enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Da quanto si apprende, l’uomo non è in pericolo di vita. Al volante dell’auto che ha travolto il motociclista c’era una donna di 66 anni: è stata trasportata al Fatebenefratelli, in codice verde.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanoBellaDaDio® (@milanobelladadio)

Tra i primi soccorritori c’era anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Si trovava vicino al luogo dell’incidente ed ha assistito all’intera dinamica. Le foto sono state pubblicate su Instagram dalla pagina “Milanobelladadio” e condivise dall’associazione Sos Milano.

Non è la prima volta che Beppe Sala interviene in un incidente stradale. Nel 2017, in via Novara, un’auto si era scontrata con uno scooter guidato da una giovane 23enne. Il sindaco, affiancato dal suo team e da Anna Scavuzzo, allora vice sindaco, prestò soccorso e aspettò l’arrivo dell’ambulanza.