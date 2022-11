Chechi, a seguito di un’iniziativa a Fermo, ha commentato: “Quello che sta succedendo nel mondo della ginnastica si sapeva da tempo. La federazione dice che non sapeva niente? Faccio fatica a credere che non sapessero niente di quello che accadeva a Desio e non solo lì, ma voglio crederci perché sono persone oneste”. Poi ha aggiunto: “Mi sorprende che in federazione siano rimasti spiazzati, ma se è così mi preoccupa ancora di più perché significa che non sono stati capaci di gestire un movimento così importante e di tutelare delle ragazze che hanno fatto molto per questo sport”.

A seguito delle denunce delle ginnaste, la Federazione ginnastica d’Italia ha pubblicato il provvedimento con cui è stato affidato l’incarico di commissario al vice-presidente della Federazione, prof Valter Peroni, che incassato la responsabilità di supervisionare le attività che si svolgono nell’Accademia di Desio. Sul punto, l’ex ginnasta ha detto: “Credo che le indagini fatte dalla procura federale lascino il tempo che trovano. Mi auguro di sbagliare ma vedendo che il commissario del centro di Desio è il vicepresidente federale…è come chi si controlla da solo. Ho il timore che non sia il modo migliore per capire davvero cosa sia successo e fare in modo che non succeda più”.