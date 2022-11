Botta e risposta tra Carlo Calenda e Marco Travaglio durante il talk Accordi&Disaccordi, in onda sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi. Prima il direttore de Il Fatto Quotidiano ha messo in dubbio la coerenza, “l’omogeneità nelle alleanze” di Azione e Italia viva nelle elezioni amministrative. Quanto poi alla candidatura di Letizia Moratti, il giornalista ha ricordato il suo modo di intendere la sanità privata, le manifestazioni con Borghezio per militarizzare Milano contro la criminalità, la condanna della Corte dei Conti a pagare più di mezzo milione per avere sperperato denaro pubblico per consulenze facili. A questo punto Calenda ha cominciato a parlare di Giuseppe Conte: “Il tuo beniamino Conte si è inventato lo stop alle navi delle Ong. Allora voglio dire, se stiamo a parlare del passato, allora il più pulito c’ha la rogna, come si dice a Roma!”, ha detto l’ex ministro. Dopo uno scambio acceso sull’ex presidente del consiglio, Travaglio ha riportato l’attenzione sulla candidata alla presidenza della Regione Lombardia per il Terzo Polo: “Quando farai un dibattito con Conte, parlerai con Conte. Quanto alla Moratti è una che a gennaio era candidata del centrodestra al Quirinale. Se l’avessero mandata al Quirinale si sarebbe rivolta a voi e chiederebbe i voti del Pd? No, sarebbe là al Quirinale, bella contenta. Una settimana prima di venire con voi, la Moratti brigava per diventare ministro dell’Istruzione nel governo Meloni, ma non l’hanno presa in considerazione. Quindi, dato che non aveva nessuno sbocco, perché non la candidavano nemmeno alla presidenza della Regione, è venuta con voi. Perché se il centrodestra la candidava alla presidenza della Regione, le sarebbero piaciuti Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Non è che è diventata antisovranista. E’ solo che non si è liberato un posto nel centrodestra e quindi si è buttata dall’altra parte”. Secondo Calenda invece l’ex Dg Rai “sta nell’area moderata centrista e, come succede con questo bipolarismo, è una persona che è stata divisa da altre persone con cui poteva parlare perfettamente. Nel senso che io non mi trovo a disagio con la Moratti, così come non mi trovo per niente a disagio con Richetti che viene invece dalla sinistra”, ha concluso il leader di Azione.

‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.