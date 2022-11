“Questa mattina ci siamo incontrati con i nostri partner Nato e del G7 a margine di questo Summit G20 a Bali. Mentre ci stavamo incontrando e stavamo richiedendo la fine della guerra, la Russia ha condotto un massivo attacco missilistico contro l’Ucraina“, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video messaggio postato sui suoi canali social ufficiai. “Abbiamo anche discusso dell’esplosione avvenuta in Polonia vicino al confine. Offriamo pieno supporto alla Polonia e assistenza con l’investigazione in corso. Intanto condanniamo i deliberati attacchi russi che puntano le città e le infrastrutture civili”, ha concluso von der Leyen.