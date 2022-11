Le persone che camminano, nella via dello shopping, poi l’esplosione, il fumo nero e i corpi sull’asfalto. Le telecamere di videosorveglianza hanno registrato il momento in cui una bomba è deflagrata lungo la via pedonale Istiklal, a Istanbul. Stando alle parole del presidente Erdogan, sono morte sei persone, 53 quelle ferite.