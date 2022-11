Luca Vezil volta pagina. O forse no. Dopo la lunga storia d’amore con Valentina Ferragni il digital influencer sarebbe pronto a buttarsi in una nuova conoscenza con una misteriosa ragazza. Questo suggeriscono gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, che ha immortalato i due nella notte di Halloween, a Milano. Vestito da incursore notturno lui, da sexy studentessa lei, la rivista diretta da Alfonso Signorini li ha paparazzati fuori da un locale. Luca è appoggiato alla macchina, drink in mano, scherza e ride con questa ragazza di cui al momento non si sa molto. Semplice flirt o conoscenza in corso?

IL COMMENTO DI LUCA VEZIL – Commentando le foto in questione riprese dalla pagina Instagram ThePipol Gossip il diretto interessato fa sapere: “Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici, ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio giusto?”. Luca dunque sembra smentire il chiacchiericcio, eppure il settimanale Chi sostiene che i due si frequentino da “poco prima della rottura con l’influencer”. I bene informati aggiungono che lui le scrivesse già prima di rompere con la Ferragni, e non escludono che questa conoscenza possa essere uno dei motivi che ha portato la coppia a dirsi addio. Quella stessa sera Valentina, sorella di Chiara Ferragni, non era di certo a casa a piangere sulla fine della storia con Vezil: anche lei era impegnata a festeggiare Halloween con un party a tema popstar svoltosi a Palazzo Parigi.

L’ANNUNCIO DELLA ROTTURA CON VALENTINA FERRAGNI – La notizia della rottura tra Vezil e la Ferragni è arrivata direttamente dai loro profili social a metà ottobre. “Dopo tanti anni condivisi insieme abbiamo deciso di intraprendere due strade separate” avevano scritto. “Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”, erano state le parole di Valentina e Luca. Nelle settimane successive Valentina Ferragni è stata al centro del gossip per un presunto flirt (poi smentito) con l’attore Alvaro De Juana, il 19enne noto per far parte della serie spagnola Elite. Ora a finire sotto i riflettori è Luca Vezil. A differenza della sua ex in questo caso ci sono delle foto, che però secondo il digital influencer sarebbero state progettate per dare adito a ipotesi pruriginose. Nel frattempo Valentina Ferragni ha pubblicato nelle scorse ore, proprio mentre montava il gossip sul suo ex, un post accompagnato dalla didascalia: “Baby who cares?”, ovvero: “Tesoro, chi se ne frega?”. Casualità o una frecciatina bella e buona?