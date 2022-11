Un grande debutto quello di Checco Zalone a Palazzo Wally di Firenze (sold-out le 4 serate previste). E non poteva essere altrimenti. Fuoriclasse vero, nel suo “Amore + Iva” Zalone regala due ore di musica. “Acrilico a buon mercato“, l’odore che sente il mattatore nel suo nuovo personaggio che è legato al maestro Riccardo Muti. Non mancano il brano “Ragadi” e “Poco ricco”, un piccolo capolavoro che molti rapper veri, secondo noi di FQMagazine, invidiano. Presenti all’appello i suoi successi del passato, come Angela’ e ‘Immigrato’. Imperdibile l’imitazione di Vladimir Putin: “Grazie Italia mi hai dedicato Putignano”. Da manuale anche quella di Vasco Rossi.

La standing ovation è davvero quasi scontata quando si ha davanti un talento come quello di Zalone. La tournée, prodotta da Arcobaleno Tre e MZL con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, toccherà i più importanti teatri italiani nell’arco di un anno, dagli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre al 20 gennaio) al Brancaccio di Roma, dall’Europaditorium di Bologna alla Zoppas Arena di Conegliano Veneto, passando per il Politeama Rossetti di Trieste all’Augusteo di Napoli. Già venduti oltre 100mila biglietti con date in continuo aggiornamento.