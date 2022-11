“Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile”. Così scrive Asia Argento in un post pubblicato su Instagram in cui si mostra completamente nuda, con indosso solo la cintura da campione del mondo di MMA appena vinta dal suo nuovo fidanzato, Michele Martignoni, in posa accanto a lei. Con lui, l’attrice e regista ha ritrovato l’amore e, decisamente, anche la felicità, come dimostrano i video che lei ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo e che li ritraggono insieme. “Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio“, scrive Asia Argento. Per poi concludere con una frase in inglese: “Keep shining. the belt came to Rome and it will stay here”, ovvero “continua a splendere, la cintura è venuta a Roma e resterà qui”.

Ma chi è Michele Martignoni? Soprannominato “The italian thunder”, “Il tuono italiano”, a 26 anni è un campione di arti marziali, da ottobre detentore del titolo di campione del mondo di MMA per aver battuto l’inglese Dominique Wooding detto “Black Panther”. Nel 2018 aveva conquistato il record della vittoria più veloce nella storia della disciplina, mettendo ko l’avversario con un calcio in soli 7 secondi.