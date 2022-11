“Abbiamo giocato a ping pong con il guard rail”. Attimi di grande paura per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia, prossima alle nozze, è rimasta infatti coinvolta in un incidente stradale lungo l’Autostrada A4 mentre era in viaggio verso Verona, dove nella serata di martedì 8 novembre si è tenuta la sfilata di Intimissimi Uomo che ha visto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sfilare come modello in passerella. È stato proprio Moser a raccontare quanto accaduto nelle sue storie di Instagram, documentando l’incidente con foto e video: secondo quanto ricostruito, i due erano a bordo di un van che ad un certo punto si è scontrato con un furgone e il guard rail. “Abbiamo fatto a ping pong tra guard rail e furgone, furgone e guard rail… ma stiamo molto bene”, ha spiegato Ignazio Moser rassicurando sulle loro condizioni di salute. “Anche stavolta è andata”, ha concluso il figlio del noto ciclista. “Siamo stati fortunati”, ha confermato Cecilia Rodriguez mostrando la fiancata della vettura visibilmente danneggiata.