“Spero che il presidente Fontana non prenda parola perché non può rappresentare questo momento di legalità”. Così il consigliere regionale lombardo Luigi Piccirillo (Gruppo Misto) questa mattina a Milano nel corso della cerimonia inaugurale per l’esposizione dei resti della “Quarto Savona Quindici”, l’auto della scorta di Giovanni Falcone. Il consigliere, quando il presidente ha preso la parola, si è allontanato. Il governatore lombardo ha poi risposto all’invito: “È una frase offensiva nei confronti dei ragazzi che volevamo celebrare perché dimostra una scarsissima sensibilità istituzionale”.