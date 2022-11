Le prime mosse del governo Meloni guadagnano altri consensi a Fratelli d’Italia, a scapito del resto della maggioranza. Ma a crescere più di tutti è il Movimento 5 stelle, che guadagna un altro mezzo punto in una sola settimana. Il nuovo sondaggio del lunedì condotto da Swg e mandato in onda dal Tg La7 di Enrico Mentana mostra una crescita dello 0,3% del partito della premier, che arriva al record del 29,4%. Perdono due decimali, invece, entrambi gli alleati di governo: la Lega cala ancora fino al 7,7%, Forza Italia scende al al 6,3%.

Nel campo delle opposizioni, invece, l’unica forza a guadagnare è quella di Giuseppe Conte: dal 16,3% del 31 ottobre il M5s è oggi accreditato da Swg del 16,8%, l’1,2% in più di quanto raccolto alle elezioni del 25 settembre. E stacca di quasi un punto il Pd di Enrico Letta, che in attesa del congresso perde un altro 0,3% e scende fino al 16%, un minimo storico. Calo anche per Azione-Italia Viva, dall’8,6% all’8,4%. Verdi e Sinistra italiana lasciano per strada uno 0,1% (dal 4,1% al 4,0%), +Europa uno 0,3% (dal 3% al 2,7%). Guadagna lo 0,2% invece Unione popolare di Luigi De Magistris, che passa dall’1,4% all’1,6%.