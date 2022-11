L’ultimo weekend della stagione di MotoGp, quello che incoronerà il prossimo campione del mondo: a Valencia tutti gli occhi sono puntati su Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Il torinese della Ducati ha un vantaggio di 23 punti sul rivale francese della Yamaha: significa la possibilità di gestire al meglio la gara senza correre rischi eccessivi, basta il 14esimo posto per avere la certezza matematica del titolo. Quartararo invece deve vincere e sperare in uno zero di Bagnaia. Tutto è pronto per il gran finale.

Orari e tv

Per seguire in diretta il fine settimana che decide il mondiale MotoGp bisogna sintonizzarsi su Sky o in streaming sulla piattaforma Now. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta tv integrale su Sky Sport MotoGP (canale 208), qualifiche e gara in diretta anche su Sky Sport Uno. Per guardare il duello tra Bagnaia e Quartararo in chiaro, invece, l’appuntamento è come al solito su Tv8, ma in differita. Ecco tutti gli orari:

Sabato 5 novembre

Qualifiche Moto3: 12.35-13.15 (Sky e Now)

Qualifiche MotoGP: 14.10-14.50 (Sky e Now)

Qualifiche Moto2: 15.10-15.50 (Sky e Now)

Sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP: 16.15 (Tv8)

Domenica 6 novembre

Warm-up Moto3: 9.00-9.10 (Sky e Now)

Warm-Up Moto2: 9.20-9.30 (Sky e Now)

Warm-Up MotoGP: 9.40-10.00 (Sky e Now)

Gara Moto3: 11.00 (Sky e Now)

Gara Moto2: 12.20 (Sky e Now)

Gara MotoGP: 14.00 (Sky e Now)

Gara Moto3 (differita): ore 14.00 (Tv8)

Gara Moto2 (differita): 15.15 (Tv8)

Gara MotoGP (differita): 17.00 (Tv8)