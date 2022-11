Lorenzo Musetti diventa grande anche sul cemento indoor. Il 20enne toscano sorprende e incanta l’intero pubblico di Parigi e con una partita quasi perfetta batte in tre set in rimonta il norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo: una vittoria che gli vale l’accesso ai quarti di finale, per la prima volta in un torneo Masters 1000 non sulla terra battuta.

Dopo il primo set perso 4-6, Musetti ha rifilato a Ruud un doppio 6-4, chiudendo il match in 2 ore e 19 minuti di gioco. Il successo conferma il grande stato di forma del giovane azzurro, che ha recentemente conquistato il suo secondo titolo Atp in carriera a Napoli, dove ha battuto in finale Matteo Berrettini. L’ottima prestazione a Parigi gli consente di consolidare la posizione numero 23 nella classifica mondiale, fino ad oggi il suo best ranking. Adesso ai quarti di finale lo attende probabilmente la sfida impossibile a Novak Djokovic, che prima però deve superare il russo Karen Khachanov.