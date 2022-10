Pronti, via. Il governo non ha ancora incassato al fiducia al Senato, ma già è al lavoro per combattere quella che evidentemente considera un’emergenza per il Paese: aumentare il tetto al denaro contante. Una misura che secondo diversi addetti ai lavori – compresa Bankitalia – favorisce l’evasione fiscale. E pure l’aumento del denaro cash è un tema talmente caro alla maggioranza che Fratelli d’Italia e la Lega si rincorrono per rivendicarne la paternità, offrendo uno spettacolo che sarà probabilmente replicato durante la legislatura.

In mattinata, infatti, una nota del Carroccio informava del deposito di una proposta di legge – prima firma Alberto Bagnai – per alzare il tetto del denaro cash a 10mila euro. “Alzare il tetto di spesa in denaro contante dagli attuali 2mila a 10mila euro è una proposta di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri paesi europei: Meno burocrazia, più libertà”, ha esultato su facebook Matteo Salvini, che è ministro delle Infrastruttura ma non rinuncia a rivendicare i presunti successi del suo partito.

Poco dopo è arrivato Giovanbattista Fazzolari, il più ascoltato consigliere di Giorgia Meloni, a spiegare che “l’aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio”. Secondo Fazzolari, che è considerato papabile come nuovo sottosegretario all’attuazione del Programma, l’aumento del tetto al contante “non ha nessun collegamento con la lotta all’evasione. C’è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto”. Attualmente la soglia del contante è fissa a 2mila euro ed è stata raddoppiata (il governo Conte 2 lo voleva portare a mille euro) nel febbraio scorso grazie a un blitz del centrodestra.

Sulla proposta è intervenuto anche Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. “Gli Stati membri sono liberi di decidere autonomamente” sul limite al contante, “si va dai 500 euro in Grecia a importi che superano i 10.000 euro in alcuni Stati membri, ma dal punto di vista della Commissione è chiaro che noi preferiamo importi più bassi“, ha detto durante la conferenza stampa di presentazione delle misure sui pagamenti istantanei, rispondendo a una domanda sugli obiettivi del nuovo governo italiano.

A spiegare quale sia il rischio dell’aumento del tetto del contante è Franco Mirabelli, vice capogruppo del Pd al Senato: “La nuova maggioranza di destra non ha mancato, in questi giorni, di garantire il proprio impegno contro le mafie, ma le parole di queste ore sono già smentite dai fatti. Stamattina la Lega ha presentato la proposta di legge per alzare da 1000 a 10 mila euro il tetto dei contanti. Un’iniziativa che, se realizzata, renderebbe più difficile controllare i flussi di denaro e favorirebbe, oltre all’evasione, il riciclaggio del denaro“. Secondo Mirabelli “in una fase in cui le mafie cercano di infiltrarsi nell’economia legale investendo i soldi di provenienza illecita e criminale si fa loro un regalo consentendo di movimentare cifre ingenti senza alcun controllo. La lotta alle mafie e all’illegalità non ha bisogno di dichiarazioni di principio ma di atti coerenti e l’aumento del tetto del denaro non lo sarebbe di certo”. Attaccano la misura del governo anche i deputati dell’Alleanza Verdi e Sinistra Eleonora Evi e Angelo Bonelli. “Il progetto di legge depositato dalla Lega per alzare il tetto del contante a 10mila euro è irricevibile. Un vero e proprio regalo alle mafie, che stimola il riciclaggio di denaro sporco, del tutto incomprensibile. Alzare il tetto del contante da 1000 a 10mila euro renderebbe impossibile controllare i flussi di denaro e non farebbe altro che favorire l’evasione”. Nel 2021 uno studio di Bankitalia analizzava chiaramente quali fossero stati gli effetti dell’aumento del contante ai tempi del governo di Matteo Renzi quando, a partire dal 2016, il limite fu elevato a 3mila euro: secondo il paper Pecunia olet. Uso del contante ed economia sotterranea, firmato da tre ricercatori di Palazzo Koch, quel provvedimento “ha aumentato di 0,5 punti percentuali la quota dell’economia illegale“.