Cosa sta succedendo ad Antonio Conte e al suo Tottenham? Dopo un inizio di stagione incoraggiante, gli Spurs sono incappati in un mese di ottobre terribile dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. E proprio quest’ultime sono finite nel mirino dei tifosi, che hanno iniziato a contestare pesantemente l’allenatore italiano: “Una vergogna”, “Abbiamo alcuni dei migliori calciatori del mondo e lui chiede loro di giocare come il Burnley“, attaccano sui social network.

Al di là della contestazione dei tifosi, però, Conte ha bisogno di cambiare rotta per evitare brutte sorprese. Il Tottenham in campionato ha perso contro Arsenal, Manchester United e Newcastle. Resta comunque terzo in classifica in Premier League, ma Chelsea e Red Devils con una partita da recuperare possono agganciare gli Spurs. In più c’è il cammino non esattamente entusiasmante in Champions League: nonostante un girone in cui partiva favorito, il Tottenham si gioca la qualificazione nelle ultime due partite. Questa sera la sfida contro lo Sporting Lisbona è già decisiva per evitare pericoli.

Conte deve vincere, perché non conosce altro modo per portare i tifosi e la squadra dalla sua parte. Il suo gioco pragmatico ma poco spettacolare sta già portando i tifosi inglesi all’esasperazione. E rischia di essere contestato più per quello che per i risultati effettivi del suo Tottenham.