“È necessario salvare le famiglie, tante non riescono a sostenere il costo dell’energia, sono necessari provvedimenti urgenti. La soluzione di quest’emergenza non può avere alcuna ricaduta sulle provvidenze in favore dei poveri e degli indigenti, i poveri stanno continuando ad aumentare e la povertà deve essere un tema prioritario per la politica e coinvolge la responsabilità di tutti noi. È nella povertà che le organizzazioni criminali reclutano agevolmente le nuove leve della manovalanza”. Così Federico Cafiero de Raho intervenendo durante la replica alla Camera dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni. “I poveri e gli indigenti devono avere un sostegno economico e, laddove sono in condizione, essere accompagnati al lavoro”, ha aggiunto il deputato del Movimento 5 stelle sottolineando che “le misure attuali derivanti dal Reddito di cittadinanza sono state adottate per far fronte alla dilagante povertà e avviare al lavoro” non solo “come misure di assistenza” e “queste misure non possono essere né sostituite né sospese”.