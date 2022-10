“Abolizione del Reddito di Cittadinanza? In bocca al lupo, ci troveranno in prima linea su questo insieme alle persone che in questo momento stanno vivendo una crisi sociale. È stato un elemento fondamentale di supporto in questa pandemia. Noi saremo lì a difenderlo insieme a tante altre proposte come salario minimo e cashback oltre alla tutela del superbonus”. Così il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri entrando a Montecitorio.

Sul tema diritti, ha proseguito “spero non ripropongano schemi passati, sono preoccupato da quello che ho visto nella formazione del governo, speriamo non ripropongano quel tipo di cultura”.