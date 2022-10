Il Mondiale è agli sgoccioli: Pecco Bagnaia potrebbe vincere il titolo della MotoGp già in Malesia, penultimo appuntamento della stagione prima del gran finale a Valencia. Deve gestire i 14 punti di vantaggio nei confronti di Fabio Quartararo, senza dimenticare Aleix Espargarò e neppure Enea Bastianini, anche lui matematicamente ancora in corsa. Anche perché le qualifiche del sabato hanno reso tutto ancor più imprevedibile: Bagnaia ha chiuso nono dopo la caduta negli ultimi minuti di Q2, mentre Espargarò è decimo e Quartararo solo dodicesimo. Il francese della Yamaha si è procurato una piccola frattura al dito medio della mano sinistra a causa di una scivolata. La sua gara sembra essere tutta in salita.

Bagnaia può quindi tentare la rimonta per chiudere il discorso Mondiale già in Malesia. Davanti però questa volta è difficile che qualcuno rinunci alla battaglia: Jorge Martin parte dalla pole position e ha tanta voglia di rivincita. In prima fila ci sono anche Bastianini con la Ducati del Team Gresini e a Marc Marquez con la Honda. Marco Bezzecchi scatta quarto, seguito da Alex Rins e Luca Marini. Quindi Franco Morbidelli e Maverick Vinales. Ecco gli orari per seguire la gara in diretta su Sky e Now e in differita in chiaro su Tv8:

Programmazione Sky e Now

Ore 3.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGp

Ore 6: gara Moto3

Ore 7.20: gara Moto2

Ore 9: gara MotoGp

Ore 12: gara MotoGp (replica)

Ore 14.30: gara MotoGp (replica)

Ore 17.35: gara MotoGp (replica)

Programmazione Tv8 (differita)

Ore 11.15: gara Moto3

Ore 12.30: gara Moto2

Ore 14.15: gara MotoGP