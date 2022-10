“Arrivederci ragazzi“. Il presidente del Consiglio Mario Draghi saluta così, al termine della sua ultima conferenza stampa da premier, la stampa italiana basata a Bruxelles. Il premier uscente ha salutato i cronisti italiani che lavorano nella capitale belga: “Questa è la mia ultima conferenza stampa a Bruxelles – ha detto – che è la mia ultima dal presidente del Consiglio. Voglio ringraziare ancora una volta tutti voi giornalisti, in particolare quelli di base qui a Bruxelles per il lavoro che avete fatto in questi mesi. Ecco, raccontare bene quello che succede nelle istituzioni europee è difficile, può richiedere lunghe nottate come è successo oggi, ma è essenziale per i cittadini”. Anche poco prima di lasciare la presidenza della Bce Draghi era sceso in sala stampa, a Lussemburgo durante un Eurogruppo, per salutare i cronisti e fare una foto ricordo con i presenti.