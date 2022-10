Sono 4.5 milioni le visualizzazioni e più di 500.000 i ‘mi piace’ al video pubblicato da Chanel Totti su TikTok ieri 18 ottobre. Insieme a lei c’è papà Francesco, protagonista indiscusso di un audio diventato virale sulla piattaforma cinese. Si tratta di una vecchia barzelletta in cui l’ex capitano giallorosso diceva: “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Na cifra”. L’audio è stato utilizzato in lip-sync (playback) da molti creators e tiktoker famosi.

Poteva dunque mancare l’originale? Ovviamente no. Ma, dal momento che il Pupone non è presente su TikTok, ci ha pensato la figlia Chanel, che sul social è molto attiva: “Bullizzato”, la didascalia ironica scelta da Chanel, che si prende gioco del padre. “Il video che tutti aspettavamo”, ha scritto una ragazza ricevendo 15.600 like. E ancora, altri commenti: “È proprio lui!”, “Er capitanooo, ha vinto!” oppure: “Aspettavamo solo questo. Chanel ti amiamo”. Diversi utenti poi si sono soffermati sull’aspetto estetico della ragazza, sottolineando che sembrerebbe più grande della sua età: “Ha 15 anni o 25?”. Risposta: 15. Chanel, infatti, è la secondogenita della coppia (ormai ex) Totti-Blasi ed è nata il 13 maggio 2007. Prima di lei è venuto alla luce Cristian (2005) mentre nel 2016 è nata Isabel. Dopo 3 figli e una storia d’amore lunga 20 anni, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato lo scorso luglio la separazione (notizia, in realtà, già diffusa dai media diverso tempo prima, ma poi smentita dai diretti interessati). In questi ultimi 4 mesi, un susseguirsi di gossip e pettegolezzi ha travolto i due vip: presunti amanti, nuove fiamme, Rolex e scarpette rubate. Totti e Blasi avevano promesso che avrebbero realizzato una soap opera? Ed ecco accontentati i fan. Peccato, però, che sia tutto vero e l’epilogo piuttosto triste.

Infatti un po’ di amaro in bocca rimane, per quella storia che a molti era sembrata una favola. Adesso le loro vite proseguono in direzioni completamente opposte. Opposto anche il loro atteggiamento nei confronti dei media e l’utilizzo dei social. Mentre il Pupone è uscito allo scoperto con la fidanzata Noemi Bocchi (“Un altro matrimonio no, ma un figlio con Noemi può accadere”, ha affermato l’amico di lui, Alex Nuccetelli, a Diva&Donna), la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha scelto la via del silenzio ma soprattutto dell’ironia, quella che forse è la sua arma vincente. Nessuna intervista, nessuna dichiarazione, Blasi continua a mostrarsi sui social come sempre: dal parrucchiere, dall’estetista, con i figli, tra i vicoli di Roma, mandando frecciatine divertenti al (quasi) ex marito. Infatti si avvicina la data della prima udienza per la separazione. “A febbraio 2023“, riporta Repubblica. Difficile pensare che si risolverà tutto in breve tempo.