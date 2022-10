Non finisce di sorprendere Elenoire Ferruzzi nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad alcune confidenze e ha raccontato anche della sua vita prima che diventasse l’Elenoire che ora tutti conoscono e amano. Giovanissima, Ferruzzi decide di trasferirsi a Milano e di abbandonare la casa dei genitori. “Abitavo dai miei in una casa enorme a Laveno. Quando ho detto ai miei che mi sarei trasferita a Milano erano contrarissimi”, inizia a raccontare. “Mio padre mi ha detto ‘Vai a Milano? Ok, c**i tuoi, arrangiati, non ti dò una lira’. E così ho fatto, mi sono arrangiata”. Nonostante la città meneghina l’abbia accolta bene, la prima sistemazione della concorrente del Grande Fratello Vip non è stata delle migliori. “La mia prima casa a Milano? Abitavo in un buco zona Viale Monte Nero. La mia casa era grande come la sauna”, riferendosi a quella della casa più spiata d’Italia. Poi continua: “Una volta mia madre venne a trovarmi, appena aprii la porta mi disse ‘se entro io devi uscire te, forse è meglio se andiamo in un bar’”. In quella casa la Ferruzzi ci vive per sette otto mesi in affitto, poi il padre decide di comprarla perché “ha visto in che buco mi ero sistemata e me l’ha comprata! Voleva vedere se ero in grado di arrangiarmi”. Ora che la vita le ha regalato un po’ di fortuna e successo, Elenoire Ferruzzi ha cambiato zona trovando una casa molto più grande. Proprio a Cristina Quaranta le fa qualche confidenza descrivendo la sua nuova residenza: “Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì”. A Daniela Dal Moro, invece, entra nello specifico sulla zona di Milano in cui vive: “Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina”.