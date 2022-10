Sullo storico circuito di Philipp Island la MotoGp torna a correre il Gp Australia, dopo due anni di stop causa pandemia. È la terz’ultima gara della stagione, decisiva per indirizzare le sorti del Mondiale: una lotta a tre tra Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia – distanti fra loro solamente due punti – e Aleix Espargaro, che è a 20 lunghezze dalla vetta della classifica.

La programmazione

Per seguire in diretta qualifiche e gara del Gp d’Australia gli appassionati italiani dovranno puntare la sveglia molto presto. La Moto3 domenica sarà in pista già alle 2, ma l’appuntamento clou con la MotoGp è alle ore 5. Tutto in diretta su Sky e in streaming su Now (e sulla piattaforma SkyGo). Il canale di riferimento è sempre Sky Sport MotoGp, con la gara trasmessa anche su Sky Sport Uno. Per chi vuole evitare la levataccia o non è abbonato a Sky, la differita in chiaro su Tv8 è in programma a orari più tradizionali: alle 14 le qualifiche, alle 14.15 domenica la gara della MotoGp. Ecco tutti gli orari:

Sabato 15 ottobre

ore 3.35: Qualifiche Moto3 (Sky e Now)

ore 4:30: Libere4 MotoGp (Sky e Now)

ore 5.10: Qualifiche MotoGp (Sky e Now)

ore 6:10: Qualifiche Moto2 (Sky e Now)

Ore 14: sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP (differita Tv8)

Domenica 16 ottobre

ore 2: Gara Moto3 (Sky e Now)

ore 3.20: Gara Moto2 (Sky e Now)

ore 5: Gara MotoGp (Sky e Now)

Ore 11.05: Gara Moto3 (differita Tv8)

Ore 12.25: Gara Moto2 (differita Tv8)

Ore 14.15: Gara MotoGp (differita Tv8)