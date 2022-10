“Non è stato il Terzo polo come capisce chiunque capisce di matematica, non di politica. Se fossero stati i numeri del Terzo polo non sarebbero stati sufficienti, poi sta parlando una persona che se fa una cosa la rivendica come ho sempre fatto con Conte e gli altri“. Lo ha dichiarato Matteo Renzi uscendo dal Senato dopo la votazione per il presidente del Senato a Roma.