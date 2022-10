La sliding door del mondiale dell’Italvolley femminile è tutto in una schiacciata di Paola Egonu sul 24-23 nel terzo set. Questione di centimetri che separano le azzurre dall’andare sul 2-1: la palla non tocca le dita delle brasiliane, che pareggiano e poi sorpassano. Vanno avanti e dominano – letteralmente dominano – il quarto set conquistando la finale per l’oro. Quanti rimpianti per la Nazionale del ct Davide Mazzanti, grande favorita di questa rassegna mondiale.

E invece sarà il Brasile a dare la caccia al titolo sfidando la Serbia dopo il 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-19) frutto di una partita pressoché perfetta delle verdeoro. Entrambe le nazionali erano arrivate all’appuntamento con il penultimo match del mondiale forti di nove vittorie e una sconfitta. L’unica dell’Italia? Proprio contro il Brasile, bestia nera dei Mondiali di Olanda e Polonia. Sarà quindi finalina per il bronzo, sabato alle 15.50, contro gli Stati Uniti.