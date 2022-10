“Abbiamo attraversato delle settimane difficili per gravi problemi familiari perché abbiamo perso una bimba“. Parla a cuore aperto in conferenza stampa Lorenzo Insigne. Pochi mesi dopo l’inizio della sua avventura a Toronto, ci si aspettava che il calciatore facesse un primo bilancio di questa esperienza. Ma l’attenzione si è subito spostata sul dramma familiare che lui e sua moglie, Jenny Darone, hanno vissuto nell’ultimo periodo.

“Non tutti sanno quello che ci è accaduto, quindi faccio chiarezza io – è lo stesso ex capitano del Napoli ad affrontare di petto la questione – Ho molta difficoltà a spiegare ciò che mi è successo. Una grande perdita per me e mia moglie, ma cercheremo di restare uniti e andare avanti“. Passano in secondo piano le questioni sportive. “Abbiamo due figli più grandi e grazie a loro cercheremo di andare avanti. La figlia persa resterà per sempre nei nostri cuori“.

I tifosi si aspettavano un impatto diverso per questa prima stagione di Insigne a Toronto. “Arrivando qui sapevo che i primi mesi sarebbero stati di transizione – spiega davanti alla stampa l’attaccante – L’anno prossimo sarà diverso, inizieremo sin da subito insieme. Siamo uniti, lo resteremo e faremo una grande stagione. Sappiamo che il prossimo anno vinceremo molte cose”. Una promessa importante fatta da Insigne che vuole lasciarsi alle spalle il dolore delle ultime settimane e tornare a far gioire tutti i supporters canadesi.