“Sono emozionata perché è un grandissimo onore ed è una grande responsabilità essere qui”. Così la neodeputata M5s, Chiara Appendino, entrando alla Camera per la registrazione. “Gli elettori ci hanno dato un mandato molto chiaro che è quello di stare vicino a chi è maggiormente in difficoltà, quindi difendere alcuni strumenti come il superbonus e il reddito di cittadinanza. Ma soprattutto, oggi, lavoreremo sul caro bollette, quindi risorse fresche come ha fatto il presidente Conte durante la pandemia da destinare a famiglie e imprese – ha continuato rispondendo alla domanda su quale sarà la sua prima proposta da deputata -. In quale commissione spero di entrare? Vedremo, non abbiamo ancora discusso di nulla. Siamo un bel gruppo, decideremo assieme”.