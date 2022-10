Fare un incidente alle tre di notte, finire al pronto soccorso e la mattina dopo presentarsi regolarmente all’allenamento, mentre la tua auto è dallo sfasciacarrozze, distrutta. Per credere chiedere a Walace, centrocampista brasiliano dell’Udinese. Uno dei titolarissimi dell’11 di mister Sottil che attualmente si trova al terzo posto in Serie A è stato protagonista di un terribile incidente nella notte a Udine. Eppure ne è uscito completamente illeso, tanto da poter tornare subito in campo.

Le immagini di quanto è accaduto in viale Venezia, nella zona ovest della città, sono impressionanti. Walace era alla guida della propria vettura quando, all’altezza di una rotonda, ne ha perso il controllo dopo avere urtato un marciapiede. L’auto si è ribaltata e successivamente ha preso fuoco. Il giocatore bianconero è uscito incredibilmente da solo dall’abitacolo, fortunatamente senza riportare particolari conseguenze. Nonostante stesse bene, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Dopo l’incidente sul posto erano accorse un’automedica e un’autoambulanza oltre ai vigili del fuoco del comando di Udine. Walace si è poi regolarmente allenato agli ordini di mister Sottil. Come se nulla fosse successo.