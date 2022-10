Adesso è zona medaglie. L’Italvolley femminile conquista la semifinale del mondiale battendo la Cina 3-1 e si avvicina a grandi passi verso il vero obiettivo dell’avventura in Polonia-Olanda. Ma per scaramanzia, meglio tacerlo. Le ragazze di Mazzanti hanno domato la Cina, come già avvenuto la scorsa settimana nella fase a gironi, senza eccessivi patemi d’animo, nonostante il black out totale nel terzo set. Le azzurre si sono imposte in quattro set (25-16, 25-22, 13-25, 25-17) e si giocheranno il podio, andando a caccia del gradino più alto, nelle prossime due partite. L’appuntamento con la semifinale è per giovedì 13 alle 20 contro una tra Giappone o Brasile.

L’Italia ha controllato i primi due set in scioltezza, in particolare quello d’apertura, sotto la spinta di Paola Egonu, autrice alla fine di 29 punti, ben coadiuvata da Miryam Sylla e Anna Danesi col supporto anche di Marina Lubian. Comode sul 2-0, le azzurre si sono sedute nel terzo parziale: un tilt totale che ha permesso alle cinesi di vincere il set 25-13. Partita riaperta? Neanche a parlarne.

Dopo un avvio equilibrato del quarto, ancora Egonu e una grande difesa a muro hanno spinto le azzurre a costruire il break definitivo che è valso la spinta verso la semifinale. “Forse dobbiamo ancora vedere la migliore versione di noi in questo mondiale”, ha commentato il ct Davide Mazzanti dopo il successo. A quattro anni di distanza dall’argento mondiale di Yokohama, i fuochi d’artificio meglio tenerli per le ultime avversarie.