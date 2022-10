La prima ospite della terza stagione del talk in streaming “Programma” è Orietta Berti. L’appuntamento con Claudia Rossi e Andrea Conti riprende martedì 11 ottobre dalle ore 18. Per l’occasione l’artista presenterà il cofanetto “Orietta Berti: La mia vita è un film: 55 anni ++ di musica”, con cui celebra i suoi 57 anni di carriera con 130 brani. I due “++”, ispirati dall’amico Achille Lauro (con la sua Latte+) e rigorosamente di colore rosa, vogliono identificare gli ultimi due anni che, prima con la pandemia poi con la guerra hanno ritardato l’uscita di questo progetto: “Dai brutti momenti possono nascere grandi cose”, ha dichiarato Orietta. La cantante parlerà anche degli ultimi aggiornamenti dalla Casa del “Grande Fratello Vip”, in quanto opinionista speciale del reality show condotto da Alfonso Signorini.