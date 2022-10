L’amore è eterno finché dura, come ci ricorda un film di Carlo Verdone. Una massima che vale anche nel caso di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim che, conosciutisi a Uomini e Donne sul finire dello scorso anno, si sono detti addio. I fan della coppia avevano già intuito che qualcosa non andasse, e a questo punto Andrea Nicole, la prima a sedere sul trono del programma di Maria De Filippi al termine di un percorso di transizione, ha deciso di vuotare il sacco. “Eccomi da voi. Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me. Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo, ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io, inizialmente perché non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire, successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa” scrive sui social.

Andrea Nicole spiega che in un primo momento si è chiusa nel proprio silenzio, allontanandosi da tutto “per raccogliere i pezzi di me rimasti chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo”. In quei frangenti non ha voluto comunicare nulla ai follower benché la loro curiosità fosse tanta, perché doveva capire lei per prima che cosa stesse succedendo alla sua relazione. Adesso che le cose sono chiare, però, non c’è più motivo di nascondersi, e Andrea Nicole è pronta a dare l’annuncio della fine della storia con Ciprian: “Voglio dire grazie a chi in questo ultimo periodo, senza sapere nulla di certo, è riuscito a leggere i miei occhi e mi ha mandato il suo affetto. Siete speciali. Vi voglio bene, Andre”.

Come detto, i fan della coppia avevano subodorato che qualcosa non girasse per il verso giusto già da diverse settimane. Molti avevano fatto notare una distanza sospetta sui social tra l’ex tronista e il corteggiatore. Voci di corridoio fanno risalire la crisi ad agosto, quando Andrea Nicole e Ciprian erano in vacanza insieme. Lui era rientrato a Roma senza la fidanzata, che invece era rimasta in Puglia da sola. Qualche settimana più tardi Andrea Nicole aveva deciso di trasferirsi a Milano, ben lontana dalla Capitale dove vive Ciprian. Indizi che avevano allarmato i follower, che infatti ci avevano visto lungo.

A Uomini e Donne Andrea Nicole aveva scelto Ciprian creando un po’ di scompiglio. La sua, infatti, non è stata una classica scelta con tanto di petali calati dall’alto. Senza dire nulla alla redazione, Ciprian si era presentato a casa della tronista e i due, violando il regolamento del programma, avevano passato la notte insieme. Per correttezza nei confronti di quanti lavorano alla trasmissione si erano poi presentati in studio spiegando quel che era successo e avevano lasciato Uomini e Donne intenzionati a vivere la loro storia fuori dal contesto televisivo. Un amore che però non è riuscito ad arrivare a spegnere la sua prima candelina.