“Se non ci riesco significa che sono gay“. Così Madonna prima di provare a lanciare delle mutandine rosa in un cesto. E dopo non avercela fatta: “I miss, I’m gay“. La popstar, e il sito di gossip Tmz non manca di ricordarlo, ha baciato diverse colleghe, da Britney Spears a Nicky Minaj e ha sempre ribadito di essere fluida. È questo un coming out?