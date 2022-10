Marta Flavi diventa la regina della prima puntata di Ballando con le Stelle, edizione numero 22, facendo pochi passi. Ma quelli giusti. La conduttrice, al debutto sabato sera nel programma di Milly Carlucci, ha conquistato il web con un tango. L’abito nero in contrasto con i capelli biondi, le movenze eleganti sotto la trasparenza del pizzo. In coppia con il giovane maestro Simone Arena, sulle note di “Ancora, ancora, ancora” di Mina. è stata un esempio di stile. Alla sua età. “A 71 anni fa invidia alle ragazze”, “Una signora con grande eleganza e classe”, “Sembra una 50 enne”, scrivono su Twitter. E vogliono sapere quale sia il segreto di bellezza di questa signora dai movimenti naturalmente eleganti, dalla pelle ancora levigata, dalle gambe snelle in grado di compiere evoluzioni abbastanza virtuose del ballo argentino. Senza mostrare una sbavatura. Eternamente giovane? Oppure semplicemente in sintonia con se stessa? Lei risponde che la bellezza non è perfezione. E’ armonia.

La conduttrice, contraria alla chirurgia estetica, afferma con fierezza di non essere ricorsa al bisturi. La sua ricetta? Mangiare sano, fare esercizio fisico, curarsi la pelle: “Credo di dimostrare almeno 25 anni di meno di quelli che ho prendendomi cura di me stessa”. L’omologazione non fa per lei. Le labbra tutte uguali, gli zigomi tutti uguali, i seni rifatti. Flavi è ricorsa solo una volta al bisturi, quando era giovane per correggere il naso, Ma non è soddisfatta e probabilmente non lo rifarebbe. “La bellezza è armonia di forme”, confessa. E fa l’esempio di Richard Gere, un sex symbol, col nasone e gli occhi piccoli.

Ma torniamo al suo elisir di bellezza. Lei rigenera la sua pelle grazie all’uso quotidiano di creme, acidi e sieri. Non si espone al sole e fa trattamenti laser a infrarossi, di medicina estetica, due volte l’anno. Poi c’è l’attività fisica, cyclette, pesi e camminata veloce. E la pratica della disciplina pilates, che ha sostituito kickboxing sui tacchi, un allenamento che va di moda negli States per migliorare postura e glutei. Nonostante la brillante carriera, tutti la ricordiamo alla guida del programma televisivo Agenzia matrimoniale.

Nonostante la brillante carriera (tutti la ricordiamo alla guida del programma televisivo Agenzia matrimoniale) la sua vita non è stata facile. Il matrimonio con Maurizio Costanzo naufragato dopo solo un anno. La lotta per una maternità mai raggiunta e quattro interruzioni spontanee di gravidanza. Il dolore l’ha segnata ma non le ha mai spento la luce che ha nel volto, rivela. Forse è stato proprio quel fondo di malinconia a rendere i suoi passi contenuti ed eleganti, mai sguaiati. Quella tristezza che è cuore e al tempo stesso gioia del tango. A 71 anni si può dare lezioni di stile, eccome.