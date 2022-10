Ginevra Lamborghini sta cercando di ristabilire un contatto con Marco Bellavia, ma per ora la strada è tutta in salita. La cantante è tornata alla propria vita dopo essere stata squalificata dal Grande Fratello Vip per quanto detto in riferimento proprio a Bellavia (“Merita di essere bullizzato”). Da quell’uscita così infelice Ginevra sta affrontando giorni non molto semplici. Prima il ritorno in studio tra le lacrime e la vergogna, quindi l’ondata d’odio che l’ha travolta sui social. Sulla questione era intervenuta anche la madre per chiedere che finisse il processo mediatico contro la figlia. Ora a parlare è la diretta interessata.

GINEVRA LAMBORGHINI PARLA DI MARCO BELLAVIA – Ripresi in mano i social dopo la breve esperienza televisiva la Lamborghini ammette con i propri follower: “Vengo da giorni molto difficili in cui ho passato le pene dell’inferno, ma non mi aspettavo di ricevere questo sostegno. Mi fate dimenticare dei brutti commenti che ho ricevuto e continuo a ricevere”. Ginevra fa sapere di aver provato a contattare Marco Bellavia, finora senza risultati: “Non vi nego che in questi giorni ho cercato di contattare Marco. Non ho ancora ricevuto risposta ma è del tutto comprensibile. La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo, poterlo abbracciare e stargli vicina in questo brutto momento che sta attraversando”. L’intenzione, dunque, sembra essere quella di voler chiedere scusa di persona a Bellavia per quelle parole così fuori luogo e provare a star vicino all’ex volto di Bim Bum Bam, che all’interno della casa aveva ammesso di soffrire di alcune fragilità che lo hanno spinto ad abbandonare il gioco.

IL FUTURO DI GINEVRA LAMBORGHINI – In attesa che il giorno del chiarimento e della riconciliazione arrivi, che cosa ha in programma Ginevra Lamborghini per il proprio futuro artistico? Come ha fatto sapere lei stessa ai fan ha intenzione di concentrarsi soprattutto sulla musica: “Mi prendo questo weekend per azzerare quello che è successo, ma partirò da subito con nuovi progetti, ripartirò dalla musica” ha spiegato, come riporta Fanpage.it. Ginevra ha già pubblicato nei mesi scorsi alcuni singoli, ma il successo della sorella Elettra – al momento – è distante anni luce. Il pubblico le darà modo di avviare una carriera fortunata nel mondo delle sette note? Solo il tempo ci darà la risposta. Nel frattempo continuerà a sedere in studio nel parterre dei “vipponi” esclusi dal Grande Fratello Vip: “I gieffini e la Casa mi mancano un sacco, ma li seguo e li spio tutti i giorni. Sarò in studio per accorciare le distanze” rassicura.