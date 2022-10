Rifiuti, sporcizia ovunque e anche uomini che hanno usato le colonne come orinatoio. È quello che hanno lasciato i tifosi spagnoli del Betis Siviglia in piazza del Popolo a Roma. Cittadini di Roma e i turisti hanno assistito a scene che in molti casi sono fotografate e filmate. I circa 5mila tifosi del Betis (che in serata affronta la Roma all’Olimpico per l’Europa League) sono arrivati questo pomeriggio nel centro della Capitale e hanno mangiato e in alcuni casi orinato per strada. Dopo il passaggio dei vandali è stato richiesto l’immediato intervento dell’Ama che ha ripulito tutto. Ripristinato il consueto stato della piazza, non si sono registrati incidenti.

