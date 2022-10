Le prime rotte del Volocity saranno attivate tra l’aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma entro la fine del 2024, in vista del Giubileo. Il vertiporto, all’aeroporto di Fiumicino, nella zona di Pianabella, vicino alla Cargo city, da dove oggi si è svolto il primo test regolare in Italia, con persona a bordo, del Volocity, è stato sviluppato all’interno di una “sandbox” regolamentare approvata dall’Enac. “La tappa di oggi è una tappa fondamentale, per la prima volta in Italia una persona vola con un velivolo di questo tipo. E oggi per la prima volta apriamo le operazioni nel nostro primo vertiporto. Ovvero l’infrastruttura di terra che deve gestire questi velivoli”. Lo ha detto l’Ad di Adr, Marco Troncone. “L’Italia non solo sa fare gioco di squadra ma sarà chiamata a farlo sempre di più. E da questo punto di vista Atlantia si pone come un’integratore nel settore della mobilità” ha aggiunto il presidente di Atlantia, Giampiero Massolo.